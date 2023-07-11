انفجار لغم يُنهي حياة 8 أشخاص في الصومال

ياسر رشاد - القاهرة - لقي ثمانية أفراد من أسرة واحدة حتفهم، بعد انفجار لغم أرضي وسط الصومال، فيما حمل مسؤول محلي "حركة الشباب" الإسلامية المسؤولية عن الحادث.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الاثنين، أعلن رئيس بلدية المنطقة، صدام عبدي إيداو، في تصريح صحفي، عن "مقتل ثمانية أبرياء بينهم امرأة، في انفجار لغم أرضي وقع مساء أمس الأحد، قرب بولوبردي بإقليم هيران بولاية هيرشبيلي وسط الصومال"، مشيرا إلى أنهم أفراد عائلة واحدة.

وأضاف قائلاً: "زرع إرهابيو حركة الشباب هذا اللغم، بعدما دحرتهم العمليات العسكرية الجارية في المنطقة"، متهما عناصر الحركة "بعدم الاكتراث لحياة المدنيين".

صراع دامي في الصومال:

ويشهد الصومال منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة، من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة.

من ناحية أخرى، قضى الجيش الوطني الصومالي على 40 عنصرا بتنظيم "الشباب" الإرهابي في عملية نفذها صباح يوم الأحد في إقليم جوبا السفلى جنوبي البلاد.

وأكدت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن "العملية أسفرت عن مقتل قيادات بارزة في الجماعة المتشددة في منطقة ويلمارو الواقعة على بعد 40 كلم من مدينة أفمدو في إقليم جوبا السفلى جنوبي البلاد".

وأشارت الوكالة إلى أن "الجيش الوطني الصومالي دمر أسلحة وسيارات كانت تستخدمها الميليشيا الإرهابية لإلحاق الضرر بالشعب الصومالي".

وفي سياق آخر، قتل ما لا يقل عن 27 شخصا، بينهم أطفال، وأصيب 53 آخرون في انفجار ذخائر قديمة غير منفجرة في الصومال، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المحلية "سونا".

وكتبت الوكالة: "لسوء الحظ، ارتفع عدد القتلى في قرية مورالي إلى 27 شخصا، وأصيب 53 نتيجة انفجار قذيفة لم تنفجر في وقت سابق ... في مقاطعة شبيلي السفلى". لافتة إلى أن معظم الضحايا هم من الأطفال.

وقد وقع الحادث صباح يوم الجمعة عندما كانت مجموعة من الأطفال تلعب في مورالي، وهي بلدة في مدينة كوريولي الواقعة في مقاطعة شبيلي السفلى جنوبي الصومال.

وقال المحافظ إبراهيم مالابو في وقت سابق إن ما لا يقل عن 22 طفلا قتلوا عندما انفجرت عبوة ناسفة وربما قذيفة هاون، بحسب ما نقلته حينها "بي بي سي".

وبذلك ألقى المحافظ باللائمة على "حركة الشباب" التي نفت بدورها أي مسؤولية لها فيما حصل.