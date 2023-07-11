أمريكا تُرحب بالضوء الأخضر التركي لانضمام السويد إلى الناتو

ياسر رشاد - القاهرة - رحب الرئيس الأمريكي، "جوزيف روبينيت بايدن"، الذي وصل مساء اليوم الاثنين إلى فيلنيوس للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بموافقة نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على انضمام السويد إلى الحلف.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الاثنين، قال بايدن في بيان "أنا مستعد للعمل مع الرئيس أردوغان وتركيا لتعزيز الدفاع وقوة الردع في المنطقة الأوروبية-الأطلسية"، مشيرا إلى أنه "يتطلع" إلى انضمام السويد لتصبح الدولة الثانية والثلاثين في الحلف.

إحالة طلب السويد الانضمام للحلف إلى البرلمان التركي:

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن الرئيس التركي وافق على إحالة طلب السويد الانضمام للحلف إلى البرلمان التركي.

وأضاف أمين عام الناتو أن "السويد تعهدت بدعم تركيا في كل خطواتها للحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي".

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال استقباله من طرف الملك البريطاني تشارلز الثالث، في قلعة وندسور اليوم الاثنين، انتهك قواعد الآداب والبروتوكول مرتين.

واستقبل الملك تشارلز الثالث، الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قلعة وندسور اليوم الاثنين، خلال زيارته القصيرة للمملكة المتحدة قبل أن يسافر إلى ليتوانيا لحضور قمة "الناتو".

وانتهك بايدن البروتوكول من خلال اتخاذ خطوتين للأمام، والسير قبل الملك في قلعة وندسور.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن بايدن ربّت على ظهر تشارلز الثالث، ومسكه من يده أثناء استقباله، على الرغم من أنه وفقا للقواعد، لا ينبغي لأحد أن يمس أفراد العائلة المالكة بهذه الطريقة.

وقال خبير آداب السلوك، وليام هانسون، في تعليقه على ذلك، إنه قادة الدول يجب أن يكونوا قريبين من بعضهم البعض في مثل هذه الأحداث.

وبرر خطأ الرئيس الأمريكي بحقيقة أنه "ربما كان مرتاحا جدا أو لم يستمع للتنبيهات".