روسيا: فلسطين القضية المركزية في الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في الشرق الأوسط، مُعتبرًا أنه لا ينبغي التضحية بحلها في سبيل تمكين الألعاب الجيوسياسية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الاثنين، أضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب صدور نتائج الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين، بالقول "نحن متفقون على أن القضية الفلسطينية لا تزال المشكلة المركزية في الشرق الأوسط، وأنه لا ينبغي تأجيل البحث عن سبل معترف بها دوليا، تضمن حلها في إطار حل الدولتين، كما لا يجوز التضحية بها في سبيل تمكين الألعاب الجيوسياسية".

روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي:

وأشار وزير خارجية موسكو إلى أن كلا من روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي أكدوا على "أهمية وقف الإجراءات الأحادية الجانب الموجهة نحو تصعيد العنف، وتعزيز الوضع الراهن".

واختتم بالقول: "أبلغنا زملاءنا بتفاصيل ذات المرحلتين لعقد اجتماع تشاوري بمشاركة روسيا وأعضاء جامعة الدول العربية ودول أخرى مشاركة في عملية التسوية في الشرق الأوسط، بهدف مد يد العون في صياغة توصيات للفلسطينيين حول سبل استعادة الوحدة الفلسطينية".

من ناحية أخرى، أشاد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بعدم خضوع الكويت لمحاولات الغرب عرض الصراع الأوكراني على أنه كارثة عالمية، وأعرب عن تقدير روسيا لموقفها المتوازن والمسؤول.

وقال لافروف، اليوم الاثنين، في مستهل مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي، سالم عبدالله الجابر الصباح، إن "الغرب يحاول باستمرار طرح مشكلة أوكرانيا للمناقشة، حيث يوضح أنه من المفترض أن يلحقوا هزيمة بروسيا، لأن هذا سيحدد أي دولة ستهيمن على العالم في المستقبل. نحن نحترم الموقف المتوازن والمسؤول للكويت تجاه محاولات تقديم الوضع على أنه كارثة على نطاق عالمي، بالمقارنة مع أي مشاكل أخرى يمكن أن تكون مهمة. أعتقد أن هذا غير عادل فيما يتعلق بمشاكل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي كانت قائمة منذ عقود، مثل الأزمة الفلسطينية - الإسرائيلية، والعراق وليبيا وسوريا".

ولفت لافروف إلى حقيقة أن الغرب يحاول التغاضي عن عدد كبير من القضايا، حيث عزا هذا لأسباب لا علاقة لها بمشكلات الشرق الأوسط، لكن روسيا لا تريد أن تنساها.

وأضاف بالقول "آمل أن نتمكن في إطار اجتماع مجلس التعاون لدول الخليج العربية من مناقشة سبل الخروج من هذه المشاكل، وتبادل وجهات النظر حول التوحيد الأكثر فاعلية لجهودنا من أجل تعزيزها".