شكرا لقرائتكم خبر عن ما أهمية معهد التخطيط القومى واختصاصاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 13 لسنة 2015 الغرض من إنشاء معهد التخطيط القومي متمثلا في النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بإعداد الخطط التنموية الشاملة للدولة ووسائل تنفيذها، ودراسة الأسس والأساليب العلمية للتخطيط والتنمية، وذلك بهدف تزويد القائمين بالعملية التخطيطية على كافة المستويات ومتخذي القرار وصانعي السياسات بالرؤى والبدائل الاستراتيجية، ونشر الوعي والمعرفة بقضايا التخطيط والتنمية وأسسها العلمية والتطبيقية.

ومنح القانون، عدد من الاختصاصات للمعهد سعيا لتحقيق أغراضه متمثلا في :

1. إجراء البحوث والدراسات في كافة المجالات التي تساهم في تحقيق أغراضه.

2. إعداد الكوادر التخطيطية وذلك بتنظيم البرامج التدريبية في مجالات التخطيط والتنمية ومنح الشهادات الدالة على اجتياز هذه البرامج.

3. منح الدرجات العلمية دبلوم - ماجستير - دكتوراه) في مجالات التخطيط والتنمية منفردًا أو بالتعاون مع الجهات العلمية المناظرة في الداخل والخارج.

4. تقرير منح دراسية ومكافآت لتشجيع البحوث والدراسات.

5. الإيفاد في بعثات ومهمات علمية داخلية وخارجية.

6. عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات علمية.

7. إصدار ونشر البحوث والدراسات والتقارير والدوريات العلمية، وترجمة وتأليف الكتب والمراجع ذات الصلة بأغراض المعهد.

8. إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بقضايا التخطيط والتنمية.

9. المساعدة في نشر ثقافة التخطيط والتنمية في المجتمع.

10. تقديم الاستشارات العلمية للجهات العاملة في مجالات التخطيط والتنمية في الداخل والخارج.