شكرا لقرائتكم خبر عن ما برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد التابع لمصلحة الجمارك؟.. وما أهدافه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء كنت مستوردا أو مصدرا أو مستخلصا أو صاحب مستودع، وأيًا كان حجم نشاطك الاقتصادي المعتمد في مصلحة الجمارك، يتيح لك الآن أن تتقدم بطلب للاعتماد في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لتحصل على العديد من التيسيرات والمزايا في إجراءات الاستيراد أو التصدير للشحنات بعد استيفاء معايير الاعتماد.

ولكن ما برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد هذا؟ هو برنامج شراكة، طوعى، مجانى بالكامل، يُمنح من مصلحة الجمارك للشركات ذات الفاعلية فى سلسلة تزويد التجارة الدولية "المستوردين- المصدرين – الناقلين – المستخلصين – المستودعات ...إلخ "، والملتزمين بالقوانين واللوائح ذات الصلة بالعمل الجمركى والتى تستوفى جميع معايير القبول الخاصة بالبرنامج، فتحصل على حزمة من المميزات تقدم من خلال برنامج إدارة المخاطر، أساسها خفض زمن الإفراج، مع مشاركة الجهات الرقابية فى تلك المنظومة .

ومن أنواع المشغلين الذين يمكن اعتمادهم فى هذا البرنامج : "المستورد، المصدر، المستخلص، المصنع /المنتج المصدر"، ويجرى حاليًا العمل على اعتماد أنواع أخرى من المشغلين، بحسب مصلحة الجمارك المصرية.

ويستهدف هذا البرنامج العديد من الأهداف، أبرزها، تطبيق أحدث نظم تأمين البضائع من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر، وزيادة تدفق حركة تداول البضائع الواردة والصادرة من خلال خفض زمن الإفراج، علاوة على، دعم الاقتصاد الوطنى من خلال دعم المصدرين المصريين فى عمليات التصدير، وتفعيل التعاون بين الجمارك والشركات المميزة فى مستوى الالتزام بالقوانين واللوائح الجمركية والقوانين واللوائح الاخرى ذات الصلة.

كما يستهدف البرنامج، توحيد تطبيق المعاملة الجمركية على مستوى جميع المنافذ الجمركية، والتعاون مع الجهات الحكومية من خلال بروتوكولات التعاون لدعم أعضاء البرنامج.

ولكن، هناك معايير اعتماد أساسية فى هذا البرنامج، تتمثل فى: "أن يكون المتقدم شركة منشأة فى مصر، أن يكون هناك تاريخ ملائم للالتزام بالقوانين واللوائح الجمركية والقوانين الأخرى ذات الصلة، أن يكون هناك نظام محاسبي كفؤ لإدارة السجلات للسماح بالضوابط الداخلية اللازمة، وأن تكون الملاءة المالية للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها جيدة، وأن تكون مُطبقة لمعايير الأمن والسلامة لسلسلة توريد التجارة الدولية".