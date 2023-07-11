شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" تبحث مشكلات واجهت حجاج بعثة الحج السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة السياحة والطيران والمدني، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعا اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة المشكلات التي واجهت حجاج بعثة الحج السياحي في مخيمات حجاج السياحة بمشعري منى وعرفات أثناء أدائهم فريضة الحج في العام الهجري الحالي 1444هجريا، وما هي الخطوات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار لضمان عدم تكرارها.

وحددت المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات لجان المجلس النوعية والبالغ عددها 25 لجنة، والتي تختص بمعاونة المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، وجاءت المادة 44 من اللائحة الداخلية كالتالي:"بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة وهي:

1-السياحة.

2-الطيران المدنى والنقل الجوى.

3-التشريعات الخاصة بالسياحة والطيران المدنى والنقل الجوى.

4- وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى السياحة والطيران المدنى والنقل الجوى.