شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تناقش الاستثمار بهيئة ستاد القاهرة خلال اجتماعها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة محمود حسين، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة بشأن تطوير عدد من مراكز الشباب ببعض المحافظات وخطة الوزارة للانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وفقا للاعتمادات المالية فى الخطة.

وتناقش اللجنة :

طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن الاستثمار الذي يتم بهيئة استاد القاهرة.

طلب الإحاطة المقدم من النائب سامي كامل، بشأن إنشاء نزل شباب بمركز شباب بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو نحول، بشأن بعض السلبيات الموجودة في مراكز شباب أبو تشت بمحافظة قنا.

طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالفتاح محمد الشحات، بشأن تخصيص قطعة أرض لبناء مركز شباب العليمات التابعة لقرية البحري سمهود مركز أبو تشت بمحافظة قنا.

جدير بالذكر أن اللجنة سبق وأن أوصت بتعديل مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الخاصة بالإعفاءات لتتضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وعقد اجتماع مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لبحث موضوع دورى المحترفين، واجتماع الجهة الإدارية برؤساء مجالس إدارات الأندية الشعبية والجماهيرية لبحث ودراسة المشكلات والعمل على حلها، وذلك فيما يخص الأندية الشعبية لإيجاد عدد من الحلول لإنقاذ الأندية الشعبية وكيفية النهوض بها.