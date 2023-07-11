شكرا لقرائتكم خبر عن 3 توصيات من "زراعة النواب" لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بضرورة التوسع الرأسى لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وذلك وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، وضمان تحقيق الأمن الغذائى وذلك وفقا لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المحاور أبرزها زيادة المساحة المحصولية إلى نحو 18 مليون فدان.

وفيما يلى نستعرض أبرز التوصيات الخاصة بالمحاور الخاصة بتحقيق الاكتفاء الذاتي.

زيادة المساحة المحصولية إلى نحو 18 مليون فدان من خلال تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية وزيادة المساحات المزروعة بمحاصيل القمح والذرة والفول البلدي على النحو التالي:

رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه بالتوسع في مشروعات تطوير نظم الرى الحقلى وأساليب الصرف الزراعي.

استنباط أصناف من المحاصيل عالية الإنتاجية مبكرة النضج ذات احتياجات مائية منخفضة مقاومة للتغيرات المناخية.

تفعيل دور التعاونيات الزراعية لتحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج الزراعى لتحقيق مستويات مقبولة من الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل الاستراتيجية سواء الغذائية الصناعية، التصديرية.