انت الان تتابع خبر المواطنون يشكون من غياب الكهرباء بالتزامن مع حرارة الصيف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يجلس هذا الرجل امام المبردة في محاولة منه للتخفيف من اثر الحر عليه، حاله كحال سائر العراقيين الذي يشكون من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والذي يرافقه انقطاع مستمر للتيار الكهربائي .

وزادت شكاوى المواطنين من كثرة انقطاع التيار الكهربائي مؤخراً وصولاً إلى ستة عشر ساعة يومياً، ما فاقم معاناتهم خلال أشهر الصيف خاصة أن هذا يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من موجة حر شديدة.

وعلى الرغم من الخطوات الكبيرة التي نفذتها الحكومة الحالية والسابقة لحل مشكلة الكهرباء الا انها دائماً ما تقع في ذات المطب، فلم ينفع التقدم نحو سيمنز ولم يقدم الربط الخليجي أي خدمة تذكر.

