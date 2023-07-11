أمريكا ترد على اتهامات شقيقة زعيم كوريا الشمالية.. "الجيش ملتزم بالقانون الدولي"

ياسر رشاد - القاهرة - نفت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تصريحات كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بشأن انتهاك المجال الجوي لمنطقتها الاقتصادية الخالصة ثماني مرات بطائرة تجسس عسكرية.

ولم تُلقِ وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) باتهامات بيونج يانج بانتهاك المجال الجوي، وقالت إن الجيش الأمريكي ملتزم بالقانون الدولي.

وقالت سابرينا سينغ المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "ما هذه إلا مجرد اتهامات".

وفي معرض رده على سؤال عن تصريحات كوريا الشمالية، حثّ المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر كوريا الشمالية على "الامتناع عن الأعمال التصعيدية"، مكررا دعوتها "للانخراط في دبلوماسية جادة ومستدامة".

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان صدر مساء الإثنين إن الجارة الشمالية تصعد التوتر من خلال التهديدات بشأن ما أفادت بأنه "نشاط طيران عادي" قامت به واشنطن وسول.

أمريكا ستواجه ردًا حاسمًا

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم يو جونغ، حذرت من أن القوات الأميركية ستواجه "ردا حاسما للغاية" إذا واصلت ما وصفته "بالتدخل غير القانوني"، مكررة اتهاما وجهته يوم الإثنين إلى الولايات المتحدة بأنها انتهكت مجالها الجوي بطائرات استطلاع، كما حذرت من أن مثل هذه الطائرات قد تتعرض للإسقاط.

واتهمت كيم سلاح الجو الأمريكي بانتهاك المجال الجوي "لمنطقة المياه الاقتصادية" التابعة لكوريا الشمالية قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، على بعد 435 كيلومترا شرق تونغتشون بمقاطعة جانغ وون و276 كيلومترا جنوب شرق أولجين بمقاطعة جيونغ سانغ الشمالية.

كما انتقدت كيم كوريا الجنوبية لتدخلها في هذا الأمر قائلة إن هذه القضية بين الجيش الشعبي الكوري والقوات الأمريكية ودعت الجنوب إلى التوقف عن التصرف بوقاحة والتزام الصمت في الحال.

وقالت كيم في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن طائرة استطلاع استراتيجية تابعة لسلاح الجو الأمريكي اخترقت مجالنا الجوي داخل منطقتنا الاقتصادية الخالصة.

والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكوريا الشمالية، التي تبلغ مساحتها 200 ميل بحري، تمنحها الحق في استغلال الموارد البحرية فيها، لكن ليس السيادة على سطح المياه أو المجال الجوي فوقه.

وجاء بيان كيم بعد ساعات من إصدار بيونج يانج لبيان في وقت متأخر من يوم الاثنين زعمت فيه أن طائرة استطلاع أمريكية انتهكت المجال الجوي للشمال، محذرة من أتخاذ إجراءات حاسمة إذا عبر الجيش الأمريكي مرة أخرى مجالها الجوي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: