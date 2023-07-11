وفاة 5 أشخاص إثر تحطم مروحية بنيبال

ياسر رشاد - القاهرة - تحطمت طائرة هليكوبتر كانت تقل سياحا أجانب بالقرب من منطقة جبل "إيفرست" في نيبال، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن وفاة 5 أشخاص حتى الآن، وفقًا للمتحدث باسم مطار تريبهوفان الدولي في كاتماندو، تيكناث سيتولا.



ذكرت ذلك قناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن البحث ما زال جاريا بمشاركة مروحية وقوات من الشرطة والجنود على الأرض.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه من الأمور الشائعة تأخير الرحلات الجوية وتغيير المسارات خلال فترة الرياح الموسمية وسط هطول أمطار غزيرة.

اختفاء هليكوبتر بعد 10 دقائق من إقلاعها

في وقت سابق من اليوم، قال مسؤول حكومى، إن طائرة هليكوبتر كانت تقل 6 أشخاص بينهم 5 مكسيكيين فُقدت فى نيبال.

وأضاف تيكنات سيتولا المسؤول فى مطار كاتمندو لـ"رويترز"، أن الطائرة كانت تحمل 5 مكسيكيين وطياراً نيبالياً.

من جهتها أفادت تقارير إعلامية فى نيبال اليوم الثلاثاء، بفقدان طائرة هليكوبتر كانت تقل على متنها سياحًا أجانب، وذلك في منطقة جبل إيفرست.

وغادرت المروحية مقاطعة سولوكومبو في نيبال نحو العاصمة كاتامندو في تمام الساعة 10 و5 دقايق بالتوقيت المحلي، وفقا لبيان صادر عن هيئة الطيران المدني في نيبال.

وفُقد الاتصال مع الطائرة بعد أقل من 10 دقائق من إقلاعها وفق ما قاله المتحدث، الذي لم يوضح أي تفاصيل إضافية حول سبب وجود احتمال لتحطم الطائرة، أو عن مسبب الحادثة المحتملة.

وقد انتهى موسم السياحة وتسلق الجبال في مايو الماضي مع بداية موسم الأمطار وانخفضت أعداد الرحلات السياحية إلى الجبال في هذا الوقت من العام نظرا لعدم وضوح الرؤية والأحوال الجوية غير المتوقعة.

تحطم طائرة في كاليفورنيا

وفي سياق آخر، لقي ستة أشخاص مصرعهم إثر سقوط طائرة في حقل بجنوب كاليفورنيا، يوم السبت الماضي، قبل أن تشتعل فيها النيران.

واشتعلت النيران في الطائرة وفي ما يقرب من فدان من الأرض الزراعية. تحطمت الطائرة بالقرب من مطار في مدينة موريتا الواقعة في جنوب غرب مقاطعة ريفرسايد بولاية كاليفورنيا.

وكانت الرحلة قد غادرت من مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس قبل أن تسقط في الحقل، حسب ما ذكرت محطة "كيه تي إل إيه". ووصفت المحطة الطائرة بأنها طائرة رجال أعمال من طراز سيسنا (سي 550)، بحسب "أسوشيتد برس".

كما تم الإعلان عن مصرع ركاب الطائرة الستة في مكان الحادث بعد وقت قصير من العثور على الطائرة المحترقة بعد الساعة 4:15 صباحا، وفقا لإدارة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد.

ولم يتم الكشف عن هويات القتلى في الحادثة، فيما تحقق إدارة شرطة مقاطعة ريفرسايد وإدارة الطيران الفيدرالية في الحادثة.

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