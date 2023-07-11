أوكرانيا تشن 15 غارة على مجموعات تمركز روسية وتدمر 3 طائرات استطلاع

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر العلمية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي، وسط محاولات كييف بالتصدي للعدوان الروسي خلال شن هجومها المضاد الذي طال انتظاره، بدعم مادي وعسكري من الغرب.

وفي آخر التطورات، أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أنه فى الساعات الأربع والعشرين الماضية، شن سلاح الجو الأوكرانى 15 غارة على جنود روس وذخيرة ومجموعات من المعدات العسكرية كما دمر الجيش الأوكراني ثلاث طائرات استطلاع بدون طيار فى حين نجحت وحدات الدفاع الجوى الأوكرانية فى تدمر جميع طائرات شاهد بدون طيار التي تستهدف مدينة كييف خلال الساعات الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الهيئة القول إنه بالإضافة إلى ذلك، ضربت وحدات الصواريخ والمدفعية بأوكرانيا موقعا واحدا لقيادة روسية ، وثلاث مجموعات من أفراد العدو، ومستودع ذخيرة ، وسبعة أنظمة مدفعية في موقع إطلاق نار، ونظاما حربيا إلكترونيا ، ونظام صواريخ للدفاع الجوي.

تدمير طائرات استهدفت كييف

من جانبها، أفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية نجحت في تدمر جميع طائرات شاهد بدون طيار التي تستهدف مدينة كييف خلال الساعات الماضية.

وقال سيرهي بوبكو ، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، إن جميع الأهداف الجوية التي كانت تحلق باتجاه عاصمة أوكرانيا قد دمرت من قبل قواتنا ووسائل الدفاع الجوي لدينا.

وفي المقابل، ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية شنت 48 غارة جوية وفتحت نيران منظومات صواريخ متعددة (ميلرز ) 60 مرة، ما أسفر عن تدمير البنية التحتية المدنية ، كما تأثر المدنيون.

وأشارت إلى أن القوات الروسية تركز جهودها على اتجاهات كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا حيث هناك معارك شرسة تدور كما وقع 30 اشتباكا قتاليا خلال اليوم الماضي.

وفي اتجاهات زابوريجيا وخيرسون، تركز القوات الروسية جهودها لمنع القوات الأوكرانية من التقدم حيث تأثرت أكثر من 20 مستوطنة بالقصف المدفعي الروسي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقامت بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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