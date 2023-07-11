فيضانات وانهيارات أرضية في شمال الهند تنهي حياة 44 شخصًا

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية التي ضربت شمال الهند وتسببت في انزلاقات أرضية وسيول خلال الأيام الماضية، إلى 44 ضحية.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن مياه الأمطار الغزيرة غمرت العديد من الطرق والمباني في ولاية "هيماشال براديش"، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت السلطات الهندية قد أعلنت في وقت سابق أن مياه الأمطار الغزيرة تسببت في ارتفاع منسوب الأنهار وفيضان البعض، ذلك في الوقت الذي توقع فيه مسئولو الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار في ولايات "هيماشال براديش" و"أوتارانتشال" و"البنجاب" و"هاريانا" و"جامو وكشمير" و"راجستان" و"نيودلهي" والمناطق المجاورة لها خلال الأيام المقبلة.

وتركت الأمطار الغزيرة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أجزاء من نيودلهي تفيض بالمياه التي غمرت الطرق، بينما تقطعت السبل بالسكان.

وكانت ولايات التلال الشمالية الأكثر تضررا، حيث توفي 10 أشخاص جراء فيضانات وانزلاقات أرضية في ولايتي هيماشال براديش وأوتاراخاند، وفقًا لوكالة أنباء برس ترست أوف إنديا الهندية.

وتوفي شخص في نيودلهي وقتل 4 في الشطر الهندي من إقليم كشمير، وفقا للأسوشيتد برس.

عطلت الانزلاقات الأرضية الناجمة عن الأمطار حركة المرور على الطرق السريعة الرئيسية في أوتاراخاند، وهي ولاية تلال سياحية في جبال الهيمالايا، ما أدى إلى تحذيرات للسكان بعدم الخروج من منازلهم إلا إذا لزم الأمر.

واستخدمت السلطات مروحيات لإنقاذ الناس بينما جرفت الجسور والمنازل في هيماشال براديش المجاورة.

وتوقعت وكالة الأرصاد الهندية هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في الشمال في الأيام المقبلة.

وقالت إن الأمطار الموسمية في جميع أنحاء البلاد تسببت بالفعل في هطول الأمطار بنسبة تزيد 2 بالمائة عن المعتاد.

فيضانات تتسبب في أضرار جسيمة

تشهد الهند بانتظام فيضانات شديدة خلال موسم الرياح الموسمية، الذي يمتد بين يونيو وسبتمبر ويتسبب في معظم الأمطار السنوية في جنوب آسيا.

الأمطار مهمة بالنسبة للمحاصيل التي تزرع خلال الموسم ولكنها تسبب أضرارًا جسيمة في كثير من الأحيان.

يقول العلماء إن الرياح الموسمية أصبحت أكثر تقلبًا بسبب تغير المناخ والاحترار العالمي، ما أدى إلى الانزلاقات الأرضية المتكررة والفيضانات المفاجئة في شمال الهيمالايا بالهند.

في باكستان المجاورة، التي تعرضت أيضًا للرياح الموسمية، كانت السلطات في حالة تأهب لأول فيضان في الموسم بعد أن حولت الهند المياه من السدود إلى نهر رافي، الذي يتدفق من الهند إلى باكستان.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الباكستانية إن عمليات الإجلاء جارية من الأراضي المنخفضة في إقليم البنجاب الشرقي. وقال مسؤولون إن أكثر من 150 شخصا نُقلوا خلال الليل من قريتي ناروال وسيالكوت.

لقي 76 شخصًا على الأقل حتفهم في باكستان في حوادث مرتبطة بالطقس منذ 25 يونيو حيث أثرت الأمطار الغزيرة على عشرات الآلاف من الأشخاص في هذه باكستان.

وقالت باكستان إن الهند أبلغتها بتحويل المياه إلى نهر رافي، كما هو محدد بموجب معاهدة مياه إندوس لعام 1960 التي توسط فيها البنك الدولي.

لا تزال باكستان التي تعاني من ضائقة مالية تكافح من أجل التعافي من فيضانات الصيف الماضي التي أودت بحياة 1739 شخصًا وتسببت في خسائر بقيمة 30 مليار دولار.

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