واشنطن: تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية تدبير مؤقت

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، أن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية سيكون تدبيرًا مؤقتًا، فيما أشار إلى معارضة العديد من الدول الأعضاء في الناتو لهذا القرار، مؤكدًا أن ذلك لا يؤدي إلى انقسام في صفوف الحلف.

وقال سوليفان في إفادة صحافية: "بالطبع، أعلنت العديد من الدول أنها لن تدعم مثل هذه الخطوة بسبب الالتزامات القانونية، ورأيي هو أن الاختلاف في وجهات النظر حول تزويد نوع معين واحد من الذخيرة لم يكن له تأثير كبير على الوحدة الدائمة والمستقرة تاريخياً لحلف الناتو"، مضيفاً أن "الشائعات حول "موت وحدة الناتو" مبالغ فيها"، وفق وكالة "تاس" الروسية.



فيما أكد أن تزويد كييف بالذخائر العنقودية سيكون تدبيراً مؤقتاً حتى تتم زيادة إنتاج القذائف التقليدية وتجديد المخزونات، مردفاً: "منذ بضعة أشهر، بدأنا بزيادة إنتاج الذخيرة بشكل جدي، وبمجرد وصول كمياتها إلى المستوى المطلوب لتلبية احتياجات أوكرانيا لن تكون هناك حاجة إلى التزويد بالقذائف العنقودية".

واشنطن غير مهتمة بالحل السياسي

إلى ذلك شددت وزارة الخارجية الروسية اليوم على أن إعلان واشنطن زيادة الدعم العسكري لكييف يؤكد أنها غير مهتمة بالحل السياسي.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت أعلنت الجمعة قرارها تزويد أوكرانيا قنابل عنقودية للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

أتى القرار الذي أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن اتخاذه كان "صعباً للغاية" في وقت تعاني فيه قوات كييف للتقدم ميدانياً في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراض تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.

فيما أكدت واشنطن حصولها على ضمانات من كييف بأن هذه الأسلحة التي حظرتها دول عدة، لن تستخدم ضد المدنيين.

يشار إلى أن القرار الأمريكي أثار انتقاد أطراف عدة خصوصاً من المنظمات غير الحكومية.

وتحظر عشرات الدول استخدام هذه الذخائر بموجب اتفاقية أوسلو 2008. لكن العديد من البلدان الأخرى لم تصادق عليها، ومنها الولايات المتحدة وأوكرانيا والصين وروسيا.

وتحظر أكثر من 100 دولة استخدام هذه الذخائر العنقودية بموجب اتفاقية أوسلو 2008، التي تحظر إنتاج هذه الأسلحة وتخزينها واستخدامها ونقلها، لكن العديد من البلدان الأخرى لم تصادق عليها، ومنها الولايات المتحدة وأوكرانيا والصين وروسيا.

وعادة ما تطلق تلك القنابل أعدادا كبيرة من القنابل الصغيرة التي يمكن أن تقتل الأشخاص بشكل عشوائي على مساحة واسعة. وتلك التي لا تنفجر تشكل خطرا لعقود بعد انتهاء الصراع.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: