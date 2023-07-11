"رحلة حاج".. شؤون الحرمين تواصل استقبال زوارها

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن مبادرة "مهوى الأفئدة وملتقى الفكر والمعرفة"، تواصل الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في وكالة الشؤون الفكرية والمعرفية، استقبال زوارها لبرنامج (رحلة حاج)، الذي دشنه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس في وقت سابق، بالتعاون مع مشرفي حملات الحجاج.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية علي بن حامد النافعي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء - أن البرنامج يهدف إلى الإثراء النوعي لتجربة الضيوف من خلال البرامج الفكرية والمعرفية المتنوعة، حيث تبدأ رحلتهم من رحاب المسجد الحرام ثم زيارة لمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة ولمكتبة الحرم المكي الشريف، ثم استراحة يتخللها لقاء تحاوري فكري معرفي يتم تعريفهم من خلالها على ما يحتويه مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة من معالم تحكي جوانب الأصالة والمعاصرة في صناعة الكسوة من خلال الاهتمام بأدق التفاصيل.

وأشار النافعي إلى أن برنامج "رحلة حاج" يُعد من البرامج التي تحرص الرئاسة على تقديمها بدءا من دخول الحاج إلى بيت الله الحرام حتى يعود إلى بلاده غانماً بالأجر والثواب.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في وكالة اللغات والترجمة عن عدد المستفيدين في بث برنامجها خلال موسم الحج لعام 1444هـ بعنوان "أحكام الحج ومقاصده بـ10 لغات عالمية وبـ (20) حلقة يومية، استفاد منه أكثر من 207 آلاف و865 مستفيدا.

وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء- أن البرنامج يقدم ضمن حلقاته اليومية التعريف بأحكام الحج ومقاصده ومناسكه، عبر منصة منارة الحرمين، وعبر أثير الإذاعة (FM)، مشيرًا إلى أنه من أهم الموضوعات التي يطرحها البرنامج (من مقاصد الحج "تحقيق العبودية لله عز وجل"، أنواع النسك، وأعمال أيام التشريق، قصة الوداع).

وأشار الحميدي إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن مبادرات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم الحج، في تعريف الحجيج بأبرز مقاصد الحج وأحكامه ومناسكه بلغاتهم.

من جانب آخر، أثنت "شئون الحرمين" تجربة الزوار بتاريخ الحرمين الشريفين عبر المعرض الإثرائى وتقنية الواقع يقدم المعرض الإثرائى، الذى يقام فى بهو مكتبة الحرم المكى الشريف تجربة ثقافية وإثرائية مميزة وفريدة لضيوف الرحمن والزوار والمهتمين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه آلاف الزوار يتوافدون على المعرض منذ تدشينه لاستكشاف المعروضات المتنوعة عن الحرمين الشريفين والتعرف على إرثهما التاريخي، حيث يتضمن مجموعة عديدة من مقتنيات الحرمين الشريفين وعرض بعض الأفلام الوثائقية عن ماء زمزم المبارك وكسوة الكعبة المشرفة وبعضًا من مخطوطات مكتبة الحرم المكى الشريف النادرة وكتبها القديمة التى تعكس ثقافة وتاريخ السعودية فى خدمة الحرمين الشريفين.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: