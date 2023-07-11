شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يناقش منحة بـ15 مليون دولار لتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، في مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2023 بشأن الموافقة على منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموقعة بتاريخ 29/9/2022، وذلك في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة، الإدارة المحلية، السياحة والطيران.

واستعرض النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، مشيراً إلي أنها تهدف إلي تعزيز قدرة الحكومة المصرية على التكييف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ وتقنين الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري والحفاظ على النظم البينية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز النظم المناخية والبنية التحتية لتحسين المناخ والدعم التنظيمي وتطوير الهياكل المؤسسية والتنسيق الشامل عبر الكيانات وتفعيل نظام القياس والابلاغ والتحقق.

وأضاف "عوض الله" في استعراضه للتقرير أن الوكالة الأمريكية تدعم الحكومة المصرية لتعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات فى مواجهة آثار التغيرات المناخية.