شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على منحة أمريكية بشأن التكيف مع آثار تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2023 بشأن الموافقة على منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموقعة بتاريخ 29/9/2022

تأتي الموافقة وسط تأييد نيابي واسع، ومطالبات بالاستفادة من المنح علي أكمل وجه، وكان النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة، الإدارة المحلية، السياحة والطيران،مشيراً إلي أن الاتفاق يهدف إلي تعزيز قدرة الحكومة المصرية على التكيف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ وتقنين الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري والحفاظ على النظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظام البيئي للبحر الأحمر وتعزيز النظم المناخية والبنية التحتية لتحسين المناخ والدعم التنظيمي وتطوير الهياكل المؤسسية والتنسيق الشامل عبر الكيانات وتفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق.

وأضاف "عوض الله" في استعراضه للتقرير أن الوكالة الامريكية تدعم الحكومة المصرية لتعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المرونة في مواجهة آثار التغيرات المناخية.