انت الان تتابع خبر مفوضية الانتخابات تعلن احصائية التحديث البايومتري للناخبين والمسجلين الجدد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الناطق الإعلامي للمفوضية جمانة الغلاي في بيان ورد لـ الخليج 365، "صدر التقرير التراكمي البايومتري لعملية تحديث سجل الناخبين في المكاتب الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات لحد الان"، لافتا الى أن "عدد الناخبين الذي حدثوا بياناتهم بلغ 8507 ناخبين".واشارت الى أن "حالات التسجيل الجديدة بلغت 4455 حالة فيما بلغ عدد اضافات المواليد الجديدة للناخبين 951 إضافة اما حالات التصحيح فبلغت 336 حالة والتغيير والنقل بلغ 2765".

واضافت أنه "في ما يتعلق بالتصويت الخاص فان عدد المحدثين الكلي بلغ 48 بينهم 46 من الذكور واثنين من الاناث".

