انت الان تتابع خبر قطر تؤكد تطلعها لتعزيز العلاقات مع العراق ودعم أمنه واستقراره والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة الجمهورية العراقية، ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، سفير دولة قطر لدى العراق خالد بن حمد السليطي".

وفي مستهل اللقاء الذي جرى بمناسبة انتهاء عمل السفير في بغداد، حمّل الرئيس، السفير القطري "تحياته إلى الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتمنياته للشعب القطري بالمزيد من التطور والرخاء، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون المشترك".



وأشاد رئيس الجمهورية "بجهود السفير خالد بن حمد السليطي خلال فترة عمله في العراق من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، متمنيا له النجاح والموفقية في مهام عمله المقبلة".

وأشار إلى أن "العراق جزء من المنطقة وأمنه واستقراره هو من أمن واستقرار المنطقة ككل، لافتا إلى أن مصالح شعوبنا تقتضي التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك".

من جانبه، أكد السفير القطري، أن "التعاون بين البلدين مستمر وهناك اتفاقيات أبرمت وأخرى قيد الإبرام، معبرا عن أمله أن تكون فاتحة خير لتعاون أوسع وأشمل، مشيرا إلى أن الحياة طبيعية في بغداد وهناك العديد من الشركات القطرية تعمل في العراق".

وعبّر السفير خالد بن حمد السليطي، عن "شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مؤكدا تطلّع دولة قطر لتعزيز العلاقات مع العراق ودعم أمنه واستقراره".

