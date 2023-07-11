انت الان تتابع خبر في اليوم العالمي للسكان.. تحذيرات في مصر من الزيادة المتسارعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة أنه "من أكبر التحديات التي تواجهها مصر الزيادة السكانية المتسارعة، حيث بلغ تعداد سكان مصر الحالي وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 105,161,967 نسمة".

وتابعت: تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2023 عن تأثير الزيادة السكانية، قائلا: "بتلوموني وتلوموا الحكومة.. انتوا بتتكلموا في زيادة 2 مليون.. طب في 10 سنين 20 مليون.. طب إحنا مواردنا زادت أولا علشان تكفي قبل الـ20 مليون.. طب لما ييجوا.. مش لهم طلبات في كل شيء.. أغذية ومدارس ومستشفيات ووظائف".



الجدير بالذكر أن العالم يحتفل اليوم 11 تموز بـ"اليوم العالمي للسكان"، وهو فعالية سنوية، الهدف منها تنمية الوعي بقضايا السكان.