فرنسا تقرر تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أنه قرر تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، لتكون بلاده الدولة الأوروبية الثانية التي تزود كييف بهذا النوع من الصواريخ، وذلك في اليوم الاول من قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال ماكرون لدى وصوله الى مكان انعقاد قمة الناتو في فيلينوس"قررنا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لمساعدتها في الدفاع عن نفسها".

وأضاف أن فرنسا سترسل لأوكرانيا صواريخ بعيدة المدى طراز "سكالب".

وقال ماكرون "اعتقد أن ما هو مهم اليوم بالنسبة الينا هو توجيه رسالة دعم لأوكرانيا، وأن حلف شمال الأطلسي موحد".

وصاروخ سكالب هو النسخة الفرنسية من صاروخ "ستورم شادو" البريطاني، وهو عبارة عن صاروخ فرنسي بريطاني من فئة كروز يتم إطلاقه من الجو.

وكانت بريطانيا قد زودت أوكرانيا بهذا النوع من الصواريخ في وقت سابق، واستخدمته القوات الأوكرانية في قصف مناطق خاضعة لسيطرة القوات الروسية في أوكرانيا.

وتمكنت القوات الروسية من إسقاط وتدمير عدد من صواريخ "ستورم شادو"، بل وتمكنت أيضا من السيطرة على هذا الصاروخ وسحبته داخل روسيا لتفكيكه من أجل دراسته.

قمة حلف الناتو

وتلتئم اليوم في عاصمة ليتوانيا، قمة للحلف الأطلسي والتي تتمحور حول انضمام السويد وأوكرانيا إلى الناتو.

إلا أنها ليست النقطة الوحيدة، فهناك العديد من القضايا الملحة بانتظار اجتماع القادة القادمين من أوروبا وأميركا الشمالية في فيلنيوس، خصوصا أن هذا اللقاء يأتي وسط هجوم مضاد تأكد أنه أبطأ مما هو مرغوب فيه، كما وصفه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ومع محاولات كييف المتجددة للانضمام للحلف.

فقد أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الاثنين، على أن هناك الكثير على قائمة مهام الناتو لهذا الأسبوع.

وأوضح أن تعزيز دفاعات الحلف وزيادة الدعم الأوكراني، والرد على العملية العسكرية الروسية، كذلك تعميق التعاون مع الشركاء وتنظيم القواعد، أبرز ما سيتم مناقشته، وفقا لموقع "NPR".

بعدما دفع الغزو الروسي الحلف إلى مراجعة شاملة لأنظمته الدفاعية على جبهته الشرقية، من المقرر أن تناقش القمة هذه النقطة.

فقد تعهد أعضاء الناتو في عام 2014 بزيادة الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول عام 2024.

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وحققت 8 دول فقط من أصل 31 دولة هذا الهدف حتى الآن، هي الولايات المتحدة وبولندا وليتوانيا ولاتفيا والمملكة المتحدة وإستونيا واليونان.

في حين أعرب ستولتنبرغ خلال زيارة لواشنطن الشهر الماضي، عن أنه يتوقع أن يوافق الحلفاء على أن هدف 2% يجب أن يكون الحد الأدنى، موضحا أن الحلفاء سيتعهدون باجتماعاتهم باستثمار دفاعي أكبر يقارب ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا في الدفاع.

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