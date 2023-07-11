أول متحولة تفوز بلقب ملكة جمال هولندا

ياسر رشاد - القاهرة - فازت ريكي فاليري كولي بلقب ملكة جمال هولندا الماضى كأول امرأة متحولة تحصل على هذا اللقب وثاني امرأة متحولة جنسياً تنافس في مسابقة ملكة جمال الكون.

تفوقت "كولى" على تسعة متسابقين آخرين، وأعلنت منظمة المسابقة فوزها على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شاركوا صورة لكولى بعد أن توجت بلقب ملكة جمال هولندا، وفقاً لما ذكره موقع "insider".

وتبلغ "كولى" من العمر 22 عامًا ووفقًا لـ NOS ، وهي هيئة إذاعية مقرها هولندا ، فإن ريكي هي ثاني امرأة متحول تتنافس في مسابقة ملكة جمال الكون بعد أنجيلا بونس، حيث مثلت بونس وهى امرأة متحولة وموطنها إسبانيا في المسابقة الدولية في عام 2018 .

وظهرت ريكي سابقًا فى Next Top Model في هولندا في عام 2018 ، ونافست على اللقب مع أربعة، وغيرت منظمة ملكة جمال الكون بعض قواعدها حيث أتاحت في أغسطس الماضي للأمهات والنساء المتزوجات المنافسة على لقب ملكة جمال الكون.

وتعتبر جاكراجوتاتيب هي أول امرأة تحصل على لقب ملكة جمال الكون فى تاريخ المنظمة التي يبلغ عمرها 70 عامًا، وتعتبر أغنى امرأة متحولة في العالم.