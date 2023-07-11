كوريا الشمالية تُحذر من تسليم كييف أسلحة دمار شامل

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت وزير خارجية كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إرسال الولايات المتحدة ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، داعيًا واشنطن إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الذي سيزود كييف بأسلحة دمار شامل.

واعتبر وزير كوريا الشمالية أن إرسال ذخائر عنقودية أمريكية لأوكرانيا "عمل إجرامي خطير".

وقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة أنها سترسل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا، ووصف الرئيس جو بايدن ذلك بأنه "قرار صعب للغاية".

ذخائر تقتل بشكل عشوائي

تعد الذخائر العنقودية أسلحة تتكون من حاوية تفتح في الهواء وتنثر أعدادَا كبيرة من "القنابل الصغيرة" أو الذخائر الصغيرة المتفجرة تنتشر على مساحة واسعة وتقتل بشكل عشوائي.

وقال بايدن لشبكة "سي إن إن" إنه تحدث إلى الحلفاء بشأن القرار، الذي كان جزءًا من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار.

وأضاف بايدن أن الأمر استغرق "بعض الوقت حتى يقتنع بفعل ذلك"، لكنه تصرف لأن "ذخيرة الأوكرانيين تنفد".

وسرعان ما انتقدت جماعات حقوق الإنسان القرار، حيث قالت منظمة العفو الدولية إن الذخائر العنقودية تشكل "تهديدًا خطيرًا لأرواح المدنيين، حتى بعد فترة طويلة من انتهاء الصراع".

كما رفض بعض الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة المصادقة على قرارها، فعندما سُئل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن موقفه من إعلان واشنطن، سلط الضوء على أن المملكة المتحدة كانت واحدة من 123 دولة وقعت على اتفاقية الذخائر العنقودية، التي تحظر إنتاج أو استخدام الذخائر العنقودية ولا تشجع على استخدامها.

وفي سياق آخر، نفت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تصريحات كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بشأن انتهاك المجال الجوي لمنطقتها الاقتصادية الخالصة ثماني مرات بطائرة تجسس عسكرية.



ولم تُلقِ وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) باتهامات بيونج يانج بانتهاك المجال الجوي، وقالت إن الجيش الأمريكي ملتزم بالقانون الدولي.

وقالت سابرينا سينغ المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "ما هذه إلا مجرد اتهامات".

وفي معرض رده على سؤال عن تصريحات كوريا الشمالية، حثّ المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر كوريا الشمالية على "الامتناع عن الأعمال التصعيدية"، مكررا دعوتها "للانخراط في دبلوماسية جادة ومستدامة".

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان صدر مساء الإثنين إن الجارة الشمالية تصعد التوتر من خلال التهديدات بشأن ما أفادت بأنه "نشاط طيران عادي" قامت به واشنطن وسول.

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