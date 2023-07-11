الكرملين يحذر من انضمام السويد إلى الناتو وينصح تركيا

ياسر رشاد - القاهرة - أبدت روسيا تفهمًا كبيرًا لموافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، محذرًا الناتو من الخطوة.

وقلل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من شأن قرار تركيا العدول عن معارضتها لانضمام السويد، قائلًا إن أنقرة عليها التزامات بصفتها عضوًا في الحلف، وإن موسكو ليست لديها أوهام بشأن هذا الأمر.

لكن موسكو حذرت من أن انضمام السويد لحلف الناتو له تداعيات سلبية على الأمن الروسي، وسيتطلب ردًا مماثلًا لما تم اتخاذه بشأن فنلندا.



وتعليقًا على سعي أنقرة للاستفادة من الموافقة على انضمام السويد للناتو، مقابل الدفع باتجاه عضويتها في الاتحاد الأوروبي، أوضح المتحدث باسم الكرملين، أن الأوروبيين لا يريدون تركيا في أوروبا، ولا ينبغي أن تكون لديها أي أوهام بهذا الخصوص.

وأضاف أن هناك اختلافات بين روسيا وتركيا، لكن بينهما أيضًا مصالح مشتركة، وأن موسكو تعتزم تطوير علاقاتها مع أنقرة.

وبعد شهور طويلة من التمنع، وافق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإثنين، على إحالة انضمام السويد إلى حلف الناتو، إلى برلمان بلاده، فيما يجتمع القادة الأوروبيون اليوم في العاصمة الليتوانية، بجدول حافل.

في نفس السياق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتخذ الإجراءات "المناسبة" في الوقت المناسب ردًا على احتمال انضمام السويد وأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي كلمته التي تتزامن مع اليوم الأول من قمة الحلف في فيلنيوس، والتي من المتوقع أن تبعث برسالة "إيجابية" إلى أوكرانيا بشأن آمالها المستقبلية في الانضمام إلى الحلف، قال لافروف إن روسيا ستحمي "مصالحها الأمنية المشروعة".