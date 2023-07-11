طباعة 100 ألف نسخة من القرآن الكريم باللغة السويدية

ياسر رشاد - القاهرة - بعد الواقعة الاستفزازية التي شهدتها شوارع السويد بحرق متطرف للمصحف في ستوكهولم بعد موافقة من الحكومة، أصدر مجلس الوزراء الكويتي، أمرا بطباعة 100 ألف نسخة من القرآن الكريم باللغة السويدية وتوزيعها في السويد.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن القرار جاء بناء على توجيهات الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت الوكالة الكويتية إلى أنه: "جرى تكليف الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بطباعة عدد 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة إلى اللغة السويدية".



وأضافت أنه "تم التنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية ليتم توزيع النسخ المترجمة في مملكة السويد".

وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان إن ذلك يأتي "بهدف التأكيد على سماحة الدين الإسلامي ونشر المبادئ والقيم الإسلامية والتعايش الإيجابي بين البشر جميعاً، في جو يسوده المحبة والتسامح والسلام، وإبراز جوانب الرحمة ونبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني".

وفي أواخر يونيو الماضي، قام مواطن عراقي يعيش في السويد، بحرق نسخة من المصحف عند مسجد ستوكهولم المركزي، وذلك بعدما منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

السويد لا تدعم الآراء المتطرفة

وفي سياق متصل، علقت سفارة السويد في القاهرة على واقعة حرق القرآن الكريم من قبل شخص متطرف في السويد، مشيرة إلى أن حكومة السويد لا تدعم مثل هذه الآراء المتطرفة.

وقالت السفارة السويدية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" إن "الحكومة السويدية تستنكر وترفض بشدة الآراء المعادية للإسلام والأفعال التي قام بها بعض الأفراد في ستوكهولم، وتتفهم الحكومة تمامًا ما إذا كان المسلمون قد شعروا بالإهانة بسبب هذه الآراء المعادية للإسلام".

وأضافت السفارة: صرح رئيس وزراء السويد بأن حرق الكتب المقدسة للكثيرين هو عمل مشين للغاية، ويوجد في السويد حق دستوري في حرية التعبير، لكنه لا يعني أن الحكومة تدعم الآراء المعبر عنها.

واختتمت السفارة تعليقها: يجري الآن تحقيق للشرطة بشأن تلك الانتهاكات والتي من المشتبه اعتبارها ضمن جرائم الكراهية طبقا للقانون السويدي.

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