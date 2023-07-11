رئيس موريتانيا: يتعهد بعودة مالى إلي مجموعة الدول الخمس الساحل

ياسر رشاد - القاهرة - تعهد ولد الشيخ الغزوانى، رئيس دولة موريتانيا، بالعمل علي إعادة مالى إلي مجموعة الدول الخمس بالساحل، وذلك من خلال رئاسته الدورية للمنظمة، علي هامش قمة الـ 12 لمجموعة الساحل بنواكشواط.

عودة مالي إلي مجموعة الدول الساحل

وقال الغزوانى، إنه سيواصل العمل من أجل عودة دولة مالى إلي مجموعة الخمس في الساحل التي كانت وستظل عائلتهم.

فى منتصف مايو الماضى، انسحبت دولة مالى من المجموعة الخمس لدول الساحل، ومن قوتها العسكرية المكلفة بقتال الجماعات الإسلامية المسلحة في المنطقة، احتجاجًا على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة.

انطلقت أعمال الدورة الثانية عشر لمجلس الوزراء دول مجموعة الساحل الخمس، بالعاصمة الموريتانية نواكشواط، اليوم الاثنين، المنعقد علي هامش الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل.

وحضر الافتتاح، رابيو عبدو، وزير التخطيط النيجيري، ووزير التوقعات الاقتصادية والشراكة الدولية التشادية موسى بتراكى، ووزير الإسكان والإصلاح العقاري في بوركينا فاسو ميكايل سيدى بى، والأمين اتنفيذى للجنة التنفيذية لمجموعة الدول أيام أريك.

قال عبد السلام ولد محمد صالح، وزير الاقتصاد والتنمية المستدام ورئيس مجلس وزراء مجموعة دول الساحل الخمس، إن أجندة أعمال الاجتماع يشكل أهمية قصوى في سبيل تفعيل المنظمة.

وأوضح ولد، أن أهداف الاجتماع التباحث والمصادقة علي الاستراتيجية الجديدة، لتنمية وأمن مجموعة دول الساحل الخمس للفترة ما بين 2023-2033، مشيرًا إلي أن ستتمثل بوصلة توجه أعمال المجموعة ومبادرتها الهادفة لبلورة رؤية مشتركة تضمن السلام والازدهار للمنطقة خلال السنوات القادمة.

أكد أن رؤية المجموعة، التركيز علي ثلاث تحديات، أبزرها تحسين المجال المؤسسي لتدخلات مجموعة دول الساحل الخمس، ودعم جهود التنمية في ظل حالة الهشاشة الأمنية وتزايد حالات الطوارئ الإنسانية، وتكييف المنطقة في مجال مواجهة انعدام الأمن.

وقال ولد محمد صالح، إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف في أفق العقد القادم تحسين شروط الأمن والتنمية المستدامة لساكنة فضاء مجموعة دول الساحل الخمس.

وأردف أن الاجتماع يتناول البحث والمصادقة على الشروط المرجعية لاكتتاب مكتب يكلف بإجراء التدقيق التنظيمي للأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس، مشيرا إلى أن هذا التدقيق يعتبر ضروريا لتعزيز فعالية وشفافية ومسؤولية المجموعة كهيئة إقليمية.

وأكد الوزير إن القرارات التي تتخذها المجموعة تتماشى تماما مع سياسة تفعيل المنظمة التي يريدها قادة المجموعة.

