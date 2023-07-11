تحطم طائرة صومالية في مطار مقديشو على متنها 35 شخصًا

ياسر رشاد - القاهرة - تحطمت طائرة ركاب مدنية، اليوم الثلاثاء، بينما كانت تحاول الهبوط في العاصمة الصومالية بمطار مقديشو، فيما كانت تقل على متنها 35 شخصًا.

وقالت وزيرة النقل والطيران المدني الصومالي لوسائل الإعلام الرسمية إن شخصًا أصيب بعد تحطم طائرة تقل 35 شخصًا في مطار ادم أدي الدولي في مقديشو.

صور الطائرة المحطمة

وبحسب ما توفر من معلومات حتى الآن وقع الحادث في المدرج الخامس في مطار مقديشو الدولي، فيما تداولت أنباء بأن سبب الحادث هو خروج الطائرة من المدرج الرئيسي بعد الهبوط.

واختصرت الخسائر على مصاب واحد، فيما لا توجد وفيات بين الركاب.

وتعود ملكية الطائرة المتحطمة لشركة "هلا إير لاينز" المحلية، المملوكة للقطاع الخاص.

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