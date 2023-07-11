شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على اتفاقية انضمام مصر للمجلس الدولى للتمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2023 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى المجلس.

واستعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة، قائلا:" تتصدر مصر المرتبة الأولى في إنتاج التمور عالميا حيث تمثل زراعات النخيل في مصر نهضة اقتصادية نظراً لما تتمتع به مصر من مقومات طبيعية ومناخية لإنتاج أصناف التمور الرطبة والنصف جافة، وفي إطار اهتمام القيادة السياسة بزراعات النخيل تم إطلاق مبادرات وطنية لزراعة النخيل في محافظات الجمهورية واتباع الطرق الحديثة في الحصاد والتخزين والتداول للحفاظ على القيمة التسويقية للتمور والعمل على زيادة الصادرات المصرية من التمور مع رفع مستوى جودة عمليات التعبئة والتغليف.

وتابع خلال الجلسة العامة:" ومن ثم جاء الاتفاق المعروض لتصديق جمهورية مصر العربية على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور تمهيداً لانضمامها إلى المجلس لتبادل الخبرات بين الدول المنتجة للتمور وإقامة شراكات في مجال الصناعات التكميلية والتحويلية وفتح أسواق خارجية أمام التمور المصرية وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال مكافحة آفات النخيل وسبل الاستفادة من مخلفات أشجار النخيل والتمور.

ويهدف الاتفاق:

§ تعزيز التعاون الدولى بين الدول الأعضاء في كل المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمور.

§ تطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها.

§ تعزيز المساهمة فى رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين فى مجال التمور وفي تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة والأمن الغذائى والتوازن البيئى والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة المياه.

§ تطوير التجارة الدولية للتمور وتحقيق مزيد من الشفافية فيها، ودعم تسويقها محليا وإقليميًا ودوليًا.

ويعد المجلس الدولي للتمور أحد المنظمات الدولية التى تجمع أطراف إنتاج واستهلاك التمور ومنتجاته داخل كيان واحد مما يعزز التواصل والتنسيق بينهما وإجراء الدراسات والمناقشات، بشأن إنتاج التمور، الأمر الذى أسفر عن إبرام الاتفاق المعروض لمواكبة التطورات فى عالم زراعة وصناعة التمور.