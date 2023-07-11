شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لـ"رئيس المجلس": "إحنا فى ضهرك ليل نهار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية الهامة، ممازحات بين النواب ورئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي.

المشهد الأول كان عندما قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، " لما مديش الكلمة تقولوا احنا طالبينها، لكن لما أنادي عليكم تكونوا مش معايا خالص"، فرد النائب بهاء الدين أبو الحمد الذي كان نادي عليه رئيس المجلس للحصول علي الكلمة، قائلاً " إحنا النهاردة في احتفالية بمناسبة نهاية الدورة"، ليعلق رئيس المجلس ممازحا : "عرفت منين، مش يمكن في شغل"، ليعقب "ابو الحمد " : "إحنا الصعايدة، علي سفر، ونعد أنفسنا للسفر فعرفنا بالأمر".

وقال رئيس المجلس ممازحا في تعقيبه علي النائب بهاء الدين أبو الحمد " إحنا محتاجين الصعايدة النهاردة بالذات"، فرد البرلماني قائلاً : "إحنا في ضهرك ليل نهار".

وفي مشهد آخر، قال رئيس المجلس ممازحا النواب من الصعيد " الصعايدة ليه بيشاغبوني في الجلسة دي"، لاسيما بعد مطالبة النائب رياض عبد الستار بإلقاء رسالة قصيرة لأحد الوزراء ليرفض المستشار الدكتور حنفي جبالي بتأكيده أنه إعمالا للائحة الجلسة مخصصة لمناقشة بعض الاتفاقيات ولا يجوز الخروج عنها بإلقاء بيانات عاجلة أو طلبات إحاطة، وكذلك عندما أعرب النائب فتحى قنديل عن موافقته علي اتفاقية منحة مساعدة بشأن مبادرة تغير المناخ بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية، أردف بعبارة "ولكن"، مما دفع رئيس المجلس للقول " أنا بخاف من ولكن دي".

واستكمل "قنديل" حديثة مطالبا بالاهتمام بتأثير التغيرات المناخية علي المجال الزراعي لاسيما ومدد الفصول المختلفة وعلاقتها بالمنتجات الزراعية المختلفة.

المشهد الأخير، كانت مطالبة النائب خليفة رضوان، عضو المجلس بمحافظة سوهاج بالوقوف علي وقت انتقال المجلس النيابي إلي العاصمة الإدارية، حتى يرتب الصعايدة "الغلابة" علي حد وصفه، أوضاعهم. وشدد البرلماني في كلمته علي أهمية الاستفادة الكاملة من المنح التي تحصل عليها مصر، في المجال الذي خصصت له.