شكرا لقرائتكم خبر عن 56 جلسة و188 مشروع قانون حصاد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حصاد الدور الثالث لمجلس النواب للفصل التشريعى الثانى الذى أعدته الأمانة العامة للمجلس عن عقد المجلس نحو 56 جلسة، بلغت 205 ساعات عمل، وعدد المتحدثين 524 نائبًا، وبلغت مداخلات النواب نحو 4438 مداخلة

وعلى المستوى التشريعى اقر المجلس نحو 188 مشروع قانون مقدم من الحكومة، جاء إقرارها لإحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية تضمنت نحو 1684 مادة

جاء ذلك خلال تقرير ألقي بالجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث من المقرر أن يتم فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى للمجلس

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل، ولا يجوز فضه إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".

وطبقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".