شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير إنجازات النواب.. مناقشة 1317 طلب إحاطة و204 أسئلة و487 اقتراحا برغبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير إنجازات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث الذى استعرضه المجلس خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد اليوم الثلاثاء، أنه على صعيد الدور الرقابي للمجلس، بلغ عدد طلبات الإحاطة التى نظرها المجلس نحو 1317 طلب إحاطة، وبلغ عدد البيانات العاجلة نحو 19 بيانا عاجلا.

ووفقا للتقرير، تم توجيه نحو 204 أسئلة، أجابت الحكومة على بعضها بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية، كما نظر المجلس نحو 487 اقتراحا برغبة فى شتى المجالات وأحالها المجلس إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فى شأن ما ورد بها من توصيات.

وبشأن أداء اللجان النوعية، بلغ عدد التقارير البرلمانية التى أعدتها اللجان النوعية إلى 1250 تقريرا ناقش المجلس منها 970 تقريرا، كما ناقشت اللجان النوعية 2544 طلب إحاطة، وبلغ عدد الاجتماعات التى عقدتها اللجان النوعية نحو 2410 اجتماعات بإجمالي عدد ساعات 3200 ساعة.

وبالنسبة للزيارات الميدانية، قامت اللجان النوعية بعدد من الزايارت الميدانية، نحو 16 زيارة ميدانية لمختلف المناطق بالمحافظات المختلفة، للوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة.