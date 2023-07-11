شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير إنجازات مجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير الذى أعدته الأمانة العامة لمجلس النواب حول إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى عن عقد المجلس نحو 56 جلسة، امتدت لساعات طويلة بلغت 205 ساعات عمل وعدد المتحدثين 524 نائبا، وبلغت مداخلات النواب نحو 4438 مداخلة.

وعلى المستوى التشريعى، أقر المجلس نحو 188 مشروع قانون مقدم من الحكومة جاء إقرارها لحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية تضمنت نحو 1684 مادة.

وعقد المجلس نحو 44 اتفاقية، وبلغ عدد طلبات الإحاطة التى ناقشها المجلس 1217و19 بيان عاجل وتم توجيه 204 سؤال للحكومة ونظر المجلس نحو 487 اقتراحا برغبة وإحالها للحكومة لاتخاذ اللازم فى شان ما جاء بها من توصيات.

وينشر الخليج 365 النص الكامل لتقرير الامانة العامة الذى اعدته حول حصاد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى

وطبقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".