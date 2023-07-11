شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "النواب" يشكر "التنسيقية".. ويؤكد: إنجازات المجلس تمت فى هدوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول لمجلس النواب، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، علي إدارته الهادئة لجلسات مجلس النواب.

وقال "سعد الدين" خلال كلمته بالجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث: شهدت إدارة الجلسات العامة لمجلس النواب إدارة حكيمة، وهو ما انعكس على القاعة وإنجازات المجلس التي تمت دون صخب ".

وأضاف: "إنجازات مجلس النواب لا بد من الإشادة به والأغلبية والمعارضة وأشكر ممثل الأغلبية أشرف رشاد والهيئات البرلمانية "كما حرص على توجيه الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدا أن أداء نواب تنسيقية شباب الأحزاب تحت قبة كان أداء منضبطا.

ووجه الشكر إلى الحكومة وعلى رأسها المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كما خص بالشكر المستشار علاء فؤاد الدين فؤاد وزير المجالس النيابية".

كما حرص على توجيه الشكر للغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" وعلي رأسه المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، كما وجه الشكر للمحررين البرلمانيين.