شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات مجلس النواب.. نظر 44 اتفاقية دولية بدور الانعقاد الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، أنه على مدار دور الانعقاد (أكتوبر 2022- يوليو 2023)، ناقش المجلس وأقر (44) اتفاقية دولية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الختامية لدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء.

وأشار التقرير إلى أن هذه الاتفاقيات كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومى، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحى.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل، ولا يجوز فضه إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".

وطبقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".