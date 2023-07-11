انت الان تتابع خبر محامو ترامب يطلبون تأجيل محاكمته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي ملف المحكمة، جادل محامو ترامب بأنه لا ينبغي أن تتم محاكمته كما هو مقرر، ومن المحتمل ألا تتم إلا بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

تم تقديم الطلب بعد أن حددت القاضية إيلين كانون موعدا للمحاكمة في 14 أغسطس، وطلب المدعون تأجيله حتى ديسمبر.



وقد جادل الفريق القانوني لترامب بأن أيا من الخطين الزمنيين غير مقبول، لكنه لم يقترح موعدا للبدء.

وتزعم لائحة الاتهام التي تم تقديمها في فلوريدا، أن ترامب "حاول عرقلة تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة المحلفين الكبرى وإخفاء الاحتفاظ بوثائق سرية".

