انت الان تتابع خبر بعد نقلها صواريخ لأوكرانيا.. الكرملين يتوعد فرنسا بإجراءات مضادة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بيسكوف في إفادة صحفية: "من وجهة نظرنا، هذا قرار خاطئ، محفوف بالعواقب بالنسبة للجانب الأوكراني، لأنه بطبيعة الحال، سيجبرنا على اتخاذ إجراءات مضادة".

وحول تأثير تزويد كييف بهذه الصواريخ على سير المعارك أوضح بيسكوف: "مرة أخرى نكرر هذه القرارات (تزويد أوكرانيا بالسلاح) لا تستطيع وليس لديها القدرة على التأثير على مسار العملية العسكرية، لكن يمكنها فقط جعل مصير نظام كييف أكثر صعوبة".



وحول مساعي تركيا للانظمام للاتحاد الأوروبي قال المتحدث باسم الكرملين: "من المكن أن نرى توجهًا من تركيا نحو الغرب، نحن نعلم أنه في تاريخ جمهورية تركيا كانت هناك فترات من التوجه المكثف نحو الغرب وكانت هناك فترات أقل كثافة، لكننا نعلم أيضًا أنه يجب أن تسمَّى الأشياء بمسمياتها الحقيقية إذ لا أحد يريد أن يرى تركيا في أوروبا، أعني الأوروبيين".

وتابع: "شركاؤنا الأتراك أيضًا، ربما لا ينبغي أن يرتدوا نظارات وردية اللون (رؤية الأوهام)".

ورأى بيسكوف أن "قمة الناتو المنعقدة تبدو منذ البداية موجهة ضد روسيا"، مشيرًا إلى أن "الكرملين يتابع هذه القمة باهتمام بالغ".

