شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب": أداء وزارة الخارجية على المستوى الدولى والإقليمى قوى للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعا برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش رئيس اللجنة، لبحث أداء الوزارات التابعة للجنة وهي وزارة الخارجية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة التعاون الدولي خلال دور الانعقاد الحالى".

وناقش أعضاء اللجنة أداء الوزارات المختلفة، وأشار النائب كريم درويش إلى أنه لا يوجد ملاحظات بخصوص وزارة الخارجية، حيث إن الوزارة تقوم بمهام السياسة الخارجية على أكمل وجه خصوصاً أن المشهد السياسي حالياً معقد جداً، مشيرا إلي أنه لابد أن يكون هناك تعاون لا تنافس مع القوى الإقليمية المختلفة من أجل التكامل للوصول إلى الأهداف المرجوة.

وأضاف أن الأداء السياسي المصري قوي جداً على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي وأكبر دليل على ذلك قوة الأداء السياسي في المحيط الجغرافي، وأنه يرى أن استعادة العلاقات المصرية التركية والعلاقات المصرية الإيرانية خطوة صحيحة ومهمة.

وأشار إلي أنه لابد أن لا تنساق الدولة وراء كل ما يقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن السياسة لا تدار من خلال "السوشيال ميديا".

وحددت المادة 44 من لائحة مجلس النواب، اختصاصات كل اللجان النوعية بالمجلس، حيث نصت على أنه بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلي، ذكرت المادة أن مهام لجنة العلاقات الخارجية تتمثل في:

1-دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.

2-السياسة الخارجية للدولة.

3-المؤتمرات الدولية.

4-العلاقات الدولية.

5-الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

6-الاشتراك في المحادثات التي تجرى مع الوفود البرلمانية في مجال السياسة الخارجية.

7-التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.

8-المشاركة في استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية.

9-شئون المصريين المقيمين في الخارج.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشؤون الخارجية، وشؤون الهجرة والمصريين في الخارج.