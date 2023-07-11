شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقه النواب" تفتح ملف تفريغ الفحم غير المعبأ من جهة البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوى، بشأن إصدار وزارة البيئة موافقات بيئية لأنشطة تفريغ الفحم غير المعبأ من جهة البحر (يد بحر).

وخلال استعراض طلب الإحاطة، تساءل محمد الجبلاوى عن سبب صدور قرار وزارة البيئة ليتم السماح للمراكب بتفريغ الفحم غير المعبأ من عرض البحر بدون تطبيق الاشتراطات، قائلا: "كيف سيتم منع تساقط الفحم في المياه".

وأضاف "الجبلاوى" أن هذة الممارسات من شأنها تهديد ذلك بتلوث البيئة البحرية، مطالبا بإلغاءة بقوله: "القرار ليس معنى بأن يتم دعم موارد الوزارة، علي حساب البيئة".

ومن جانبها، أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن تشكيل لجنة محايدة لبحث ودراسة تطبيق القرار علي أرض الواقع، ومن ثم إلغاء القرار من عدمه.