جامعة الباحة تفتح باب القبول للعام الجامعي الجديد 1445

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت جامعة الباحة بالمملكة العربية السعودية، فتح باب القبول والتسجيل في كلياتها المختلفة لبرامج البكالوريوس والدبلوم المتوسط، للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 1445هـ، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 23 ذي الحجة 1444هـ/ 11 يوليو 2023.

وأوضحت جامعة الباحة عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنها نشرت تفاصيل شروط وضوابط القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم المتوسط عبر موقعها من خلال دليل القبول لعام 1445هـ.

أخر موعد للقبول بجامعة الباحة للعام الجامعي 1445

وأشارت الجامعة أنها ستغلق باب التسجيل والقبول بنهاية يوم الاثنين الموافق 29 ذي الحجة 1444هـ/ 17 يوليو 2023م.

فيما يتم الإعلان للدفعة الأولى يوم الأحد الموافق 5 محرم 1445هـ/ 23 يوليو 2023م، وستحدد الدفعات اللاحقة بناءًا على الشواغر المتاحة بعد إعلان الدفعة الأولى وتأكيد القبولات.

ملخص البرامج المتاحة والنسب المطلوبة لبعض الكليات

ونشرت الجامعة ضمن دليل القبول ملخص البرامج المتاحة والنسب المطلوبة بمختلف الكليات منها:

كلية الطب وكلية طب الأسنان وكلية الصيدلة الإكلينيكية "بكالوريوس" تخصص (الطب والجراحة) للطلاب والطالبات بالنسبة الثلاثية 90% ، فيما بلغت النسبة للثانوية العامة والقدرات كلا منها "30%"، وللتحصيلي "40%".

وبلغت النسبة الثلاثية للقبول بكلية العلوم الطبية التطبيقية 80%، بتخصص (طب المختبرات والتمريض والصحة العامة) للطلبة والطالبات علمي، موضحة أن هناك نسبة "30%" للثانوية العامة و30% للقدرات، وللتحصيلي "40%"، على أن يكون صحة الأسنان متاح للطلاب فقط بنفس النسب.

وجاءت النسبة الثلاثية بكلية الهندسة "بكالوريوس" 80%، للطلاب فقط بتخصص (طب المختبرات والتمريض والصحة العامة وصحة الأسنان) مشيرة إلى أن النسبة الموزونة (30% للثانوية العامة و30% للقدرات، وللتحصيلي "40%).

ودعت جامعة الباحة الراغبين في التقديم لديها بالعام الجامعي 1445هـ الاطلاع على ملخص البرامج والنسب المطلوبة لمختلف الكليات عبر الرابط التالي..

https://bu.edu.sa/documents/170723/0/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7+%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84+%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85+1445+%D9%87%D9%80.pdf/fad0c079-f3ea-d118-43cd-68a738483256?t=1688996455676