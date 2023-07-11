"الوزراء السعودى" يوافق على نظام المساهمات العقارية

ياسر رشاد - القاهرة - وافق مجلس الوزراء السعودى فى اجتماعه اليوم الثلاثاء بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على نظام المساهمات العقارية.

من ناحية أخرى، وجه خادم الحرمين الشكر للجهات المشاركة في أعمال الحج كافة، على ما بذله منسوبوها من جهود أسهمت في تحقيق نجاح موسم الحج لعام 1444هـ، وجسدت الإخلاص والتفاني في القيام بهذا الواجب العظيم الذي شرف الله به المملكة قيادة وشعباً.

وأشاد المجلس بما حققته المملكة من نتائج إيجابية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية2023 م، انعكاساً لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها الدولة بهدف تحقيق التطلعات المنشودة لازدهار الاقتصاد الوطني، والتقدم في كل المجالات.

ورحب مجلس الوزراء، باعتماد المنظمة العالمية للملكية الفكرية تعيين الهيئة السعودية للملكية الفكرية هيئةً للبحث والفحص التمهيدي الدولي، واعتماد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية في المملكة، مركزاً إقليمياً لخدمة دول المنطقة.