بلينكن :أوكرانيا ستحصل على حزمة قوية من الدعم خلال قمة الناتو اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن أوكرانيا ستحصل على حزمة قوية من الدعم السياسي والعملي من حلفاء الناتو (حلف شمال الأطلسي) خلال قمة الحلف اليوم الثلاثاء في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

أنتوني بلينكن

وأضاف بلينكن في مقابلة أجراها مع شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية صباح اليوم الثلاثاء، على هامش القمة- "فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا للحلف، فإن القمة ستنظر بعين الاعتبار إلى التقدم الذي أحرزته أوكرانيا وهو ملحوظ، وحقيقة أن هناك المزيد من العمل الذي يجب إنجازه فيما يتعلق بإصلاح جيشها وتعزيز ديمقراطيتها.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "لدينا حلف موحد سيُظهر بطرق عملية للغاية دعمه المتواصل لأوكرانيا؛ بما في ذلك المسار نحو الانضمام.

وفيما يتعلق بمنح تركيا الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى الحلف، أوضح بلينكن أن التحالف سيصير أقوى وأكبر بانضمام السويد، فضلا عن فنلندا، كما سيزداد وحدة أكثر من ذي قبل.

وأكد بلينكن على التزام بلاده بدعم أوكرانيا ضد روسيا، مشددا على الالتزام بضمان أن يكون الحلف الدفاعي في أقوى وضع ممكن في حال حدث أي هجوم روسي آخر.

وفي سياق متصل، تعهد رئيس التشيك بيتر بافل اليوم بتقديم إسهامات كبرى في خطة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتعزيز مجموعة الحلف القتالية في سلوفاكيا.

وتابع بافل: "التشيك ستكون لها كتيبة مختلطة واحدة في سلوفاكيا"، وذلك في تصريحات للصحفيين خلال حضوره قمة الحلف المقامة في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا.

وذكر راديو "براغ الدولي" أن تعزيز الوحدات الدولية بالجناح الشرقي للحلف يعد أمرا محوريا لخطط الدفاع الجماعي التي تجري مناقشتها في فيلنيوس، إذ من المتوقع أن يصل عدد القوات في هذه المجموعات إلى 5000.

يشار إلى أنه في نهاية العام الماضي، بلغ عدد أفراد الوحدة التي ترأسها التشيك ومقرها في سلوفاكيا حوالي ألف جندي.

زيلينسكي يصل إلى ليتوانيا للمشاركة في فعاليات قمة الناتو

وفي سياق متصل وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مدينة فيلنيوس الليتوانية، اليوم /الثلاثاء/، للمشاركة في فعاليات قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال سيرجي نيكيفوروف السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني، للصحفيين الذين حضروا قمة الناتو: "لقد وصل الرئيس إلى فيلنيوس".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، في وقت سابق، أن زيلينسكي سيحضر عشاء قادة الناتو الليلة، والاجتماع الافتتاحي لمجلس الناتو وأوكرانيا غدا.

وتعقد قمة الناتو في مدينة فيلنيوس بليتوانيا في 11-12 يوليو الجاري، وخلال القمة تتوقع أوكرانيا الحصول على ضمانات أمنية واضحة وتخطيط آفاق بشأن عضويتها في الحلف.

بيسكوف وجود خلافات مع تركيا

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، وجود خلافات في وجهات النظر بين بلاده وتركيا دون ذكر أسباب هذه الخلافات، مشيرًا في نفس الوقت إلى وجود جزء من هذه العلاقات يتوافق مع مصالح البلدين.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء - : "إن موسكو عازمة على تطوير الحوار مع تركيا، ففي ظل وجود كل الخلافات المعروفة نعتزم تطوير حوارنا وعلاقاتنا مع جمهورية تركيا حيث يكون ذلك مفيدًا لنا ولهم".

وفيما يتعلق بعلاقة تركيا بالدول الأوروبية، قال المتحدث باسم الكرملين: "يتعين على أنقرة عدم وضع نظارات وردية، فلا أحد في أوروبا يريد انضمامها للاتحاد الأوروبي".

وتابع بيسكوف: "يمكن لتركيا أن تتجه نحو الغرب، فنحن نعلم بأنه في تاريخها كانت هناك فترات من التوجه المكثف نحو الغرب وكانت هناك فترات أقل كثافة، ولكننا نعلم أيضًا أن الأوروبيين لا يريدون رؤية تركيا في أوروبا".