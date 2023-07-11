الإيسيسكو تدعو الباحثين إلى المشاركة في المؤتمر الدولي حول علماء العالم الإسلامي

ياسر رشاد - القاهرة - دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، العلماء والباحثين وأساتذة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية وطلبة الدراسات العليا، إلى المشاركة بالمؤتمر الدولي حول علماء العالم الإسلامي في دورته الأولى: الفارابي وإسهاماته عبر التاريخ الإنساني، والتي تنظمها (الإيسيسكو) بشراكة مع وزارة الخارجية بجمهورية كازاخستان ممثلة في سفارة كازاخستان بالرباط، وذلك عبر تقديم أوراق بحثية حول إسهامات الفارابي الفكرية، حيث ستقوم لجنة تحكيم خاصة بتقييمها ومنح جوائز مالية للأبحاث الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، قيمتها على التوالي: خمسة آلاف وثلاثة آلاف وألفي دولار أمريكي.

وأفاد بيان للايسيسكو، اليوم الثلاثاء بأنه يجب أن يتناول البحث المشارك موضوعا يأتي ضمن أحد محاور المؤتمر، وهي: الفارابي وتأثيره في الفلسفة الإنسانية، ونظريات الفارابي في مجال فلسفة العلوم والفلسفة السياسية، وفلسفة الموسيقى وجماليتها عند الفارابي، والتجديد في الدراسات الفارابية اليوم.

وأن لا يتجاوز ملخص البحث 500 كلمة، تحرر البحوث وتقدم بإحدى اللغات: العربية- الإنجليزية الفرنسية.

وحدد (الإيسيسكو) الأجل النهائي لتقديم ملخصات البحوث في 20 أغسطس القادم، والأجل النهائي لتقديم البحوث الكاملة هو الأول من أكتوبر 2023.

وأوضح بيان الإيسيسكو أنه عقب تقييم لجنة التحكيم لملخصات البحوث المشاركة سيتم الإعلان عن البحوث المرشحة للفوز بالجوائز في الأول من سبتمبر من العام الجاري، فيما سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين وتسليم الجوائز خلال انعقاد مؤتمر "الفارابي وإسهاماته عبر التاريخ الإنساني" بمقر الإيسيسكو يومي 11 و12 أكتوبر 2023، كما سيتم إصدار مؤلف جماعي للبحوث الفائزة والمداخلات العلمية المشاركة في المؤتمر.

وأضاف البيان أن المؤتمر والجائزة يهدفان إلى التعريف بإسهامات العلامة الفارابي على المستوى العالمي، وإبراز دوره في التقريب الفكري بين الشرق والغرب، ورفع الوعي بدور دول العالم الإسلامي في نحت الشخصية الثقافية للعالم على امتداد التاريخ.