تعليمات القبول بجامعة الباحة لبرامج البكالوريوس والدبلوم المتوسط 1445

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت جامعة الباحة، اليوم الثلاثاء الموافق 23 ذي الحجة 1444هـ/ 11 يوليو 2023، في استقبال طلبات التقديم في برامج البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي المقبل 1445هـ، موضحة ملخص البرامج المتاحة والنسب المقبولة بكل كلية من كلياتها للطلاب والطالبات.

13 شرطا للقبول بجامعة الباحة للعام الدراسي الجديد 1445

ضوابط التقديم بجامعة الباحة 1445

ونشرت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني تعليمات وضوابط هامة للطالب أثناء التقديم منها:

• عدم تأكيد الطلب في الفترة المحددة يعني إلغاء طلب تقديم الالتحاق بالجامعة .

• بعد تأكيد الطلب لا يمكنك تعديل أي بيانات ويجب عليك المراجعة قبل التأكيد.

• عليك رفع المستندات المطلوبة منك واضحة و كاملة وبالحجم المطلوب .

• يجب عليك متابعة مراحل القبول على بوابة القبول للتأكد من حالة الطلب و حالة القبول.

• سوف تتم عملية تأكيد الرغبة المرشح عليها في مرحلة القبول الإلكتروني من خلال بوابة القبول دون الحاجة الى مراجعة الجامعة.

• مرحلة القبول الالكتروني تعني ان الطالب سوف يؤكد الرغبة المرشح عليها عن طريق بوابة القبول فى وقت زمني قياسي محدد من الجامعة.

• في حالة عدم تأكيدك لقبول الرغبة المرشح عليها أو انتهى الزمن المحدد لك سوف يتم إلغاء ترشيحك ولا يحق لك المطالبة بإعادة الترشيح مرة اخرى.

• لا يحق المطالبة بتغيير المسار أو البرنامج الأكاديمي بعد تأكيد الرغبة.

• لابد من الموافقة على السماح لجامعة الباحة بالتحقق والحصول على أي بيانات خاصة ترى الجامعة ضرورة الحصول عليها من الجهات المختصة.

• أقرار بأنك لائق طبيا للتخصصات التى سوف اتقدم عليها.

• لا يوجد سكن للطلاب والطالبات والجامعة غير ملزمة بتأمين السكن .

• جميع بيانات الإتصال والبريد الإلكتروني هي البيانات الخاصة بالطالب وعليه أن يقر بأنها هي المعتمدة من قبله والتي سيستقبل عليها كافة الرسائل والإستفسارات الخاصة بالقبول.

• أقرار بأنه لا يحق للطالب بالنقل الداخلي إلا بعد مضى سنة دراسية كاملة وفق شروط وضوابط النقل المعلنة في حينه.

وشددت على أن الاقرار هو بمثابة توقيع الكتروني على ان المتقدم قرأ كل التعليمات الخاصة ببرنامج التقديم وموافق عليها.

وطالبت جامعة الباحة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الراغبين في التقديم بالجامعة من الطلاب والطالبات الاطلاع على شروط ومعايير القبول الخاصة بكليات جامعة الباحة عبر دليل القبول.

وأشارت الجامعة أنها ستغلق باب التسجيل والقبول بنهاية يوم الاثنين الموافق 29 ذي الحجة 1444هـ/ 17 يوليو 2023م، ويتم الإعلان للدفعة الأولى يوم الأحد الموافق 5 محرم 1445هـ/ 23 يوليو 2023م، وستحدد الدفعات اللاحقة بناءًا على الشواغر المتاحة بعد إعلان الدفعة الأولى وتأكيد القبولات.