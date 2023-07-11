وفاة مسؤول عن التجنيد في الجيش الروسي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات الروسية، الإثنين، وفاة مسؤول روسي مكلف التعبئة العسكرية في كراسنودار جنوب غربي البلاد، في ظل حملة تجنيد للقتال في أوكرانيا.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأفادت لجنة التحقيق في بيان أنه "عثر على جثة الرجل البالغ 42 عاما صباح الإثنين مصابة بطلقات نارية"، في أحد شوارع المدينة المذكورة التي يقطنها نحو مليون نسمة.

وأضافت اللجنة أن "القتيل كان نائب المسؤول في بلدية المدينة عن عمليات التعبئة في الجيش في كراسنودار".

وقالت إن المحققين يعملون على تحديد هوية الجاني ودافع الجريمة.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن مصادر في الشرطة، أن الضحية يدعى ستانيسلاف رييتسكي.

وأوضح الرئيس السابق لبلدية كراسنودار النائب الروسي يفغيني بيرفيتشوف، عبر "تلغرام"، أن رييتسكي خدم في البحرية الروسية، حيث قاد خصوصا الغواصة "كراسنودار".

وينفذ الجيش الروسي منذ أبريل الماضي تعبئة عسكرية واسعة، عبر تكرار نشر إعلانات للتحفيز على الانضمام إلى صفوفه، مع وعد برواتب كبيرة وخدمات اجتماعية.

وتهدف الحملة إلى إعادة تشكيل صفوف القوات على الجبهة الأوكرانية من دون اللجوء إلى تعبئة جديدة، وهو إجراء اتخذه الكرملين في سبتمبر بعد عدة انتكاسات ولم يحظ بشعبية.

بيلاروسيا تكشف عن خططها لاستقبال فاغنر

وكشفت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، الثلاثاء، عن جزء من خططها لاستقبال مقاتلي مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، بموجب اتفاق بعد التمرد قصير الأمد الذي نفذته في روسيا يوم 24 يونيو الماضي.

وعلى مدى ساعات، احتل مقاتلو "فاغنر" المقر العام للجيش الروسي في روستوف جنوبي البلاد، وتقدموا مئات الكيلومترات باتجاه موسكو، لكن التمرد انتهى باتفاق ينص على انتقال قائد المجموعة يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا.

إلا أن مكان وجود بريغوجين ظل مجهولا، كما أنه لم يدل بأي تصريحات علنية منذ 26 يونيو.