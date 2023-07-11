سفيرة البحرين بالقاهره تشيد بجهود مصر في مجال الحماية الاجتماعية

ياسر رشاد - القاهرة - خلال لقائها مع وزيرة التضامن الدكتور نيفين القباج

الثلاثاء 11/يوليو/2023 - 05:10 م 7/11/2023 5:10:30 PM

استقبلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات المشتركة فيما يخص برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في كل من البلدين الشقيقين.



وخلال اللقاء، هنأت د. نيفين القباج، فوزية بنت عبدالله زينل على الثقة الملكية بتعيينها سفيرة لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، متمنيةً لها النجاح والتوفيق في أداء مهام عملها الجديد، وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والنماء لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



من جانبها، استعرضت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، جهود مملكة البحرين الرائدة في مجالات التمكين الاقتصادي وبرامج الدعم وشبكة الحماية الاجتماعية التي كفلتها للمواطنين البحرينيين، في ضوء توجيهات ودعم الملك حمد بن عيسى آل خليفة والمتابعة الحثيثة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،

مشيدة بما تقدمه جمهورية مصر العربية من برامج وخدمات لفئات المجتمع المختلفة، في مجال الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وحرص الحكومة الموقرة على مد مظلة الأمان الاجتماعي لتشمل كافة الفئات الأولى بالرعاية، بما يشمل برامج حماية المرأة والطفل.