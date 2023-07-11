بيسكوف يؤكد وجود خلافات مع تركيا في وجهات النظر دون ذكر أسبابها

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، وجود خلافات في وجهات النظر بين بلاده وتركيا دون ذكر أسباب هذه الخلافات، مشيرًا في نفس الوقت إلى وجود جزء من هذه العلاقات يتوافق مع مصالح البلدين.

ديمتري بيسكوف

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء : إن موسكو عازمة على تطوير الحوار مع تركيا، ففي ظل وجود كل الخلافات المعروفة نعتزم تطوير حوارنا وعلاقاتنا مع جمهورية تركيا حيث يكون ذلك مفيدًا لنا ولهم.

وفيما يتعلق بعلاقة تركيا بالدول الأوروبية، قال المتحدث باسم الكرملين: "يتعين على أنقرة عدم وضع نظارات وردية، فلا أحد في أوروبا يريد انضمامها للاتحاد الأوروبي.

وتابع بيسكوف: "يمكن لتركيا أن تتجه نحو الغرب، فنحن نعلم بأنه في تاريخها كانت هناك فترات من التوجه المكثف نحو الغرب وكانت هناك فترات أقل كثافة، ولكننا نعلم أيضًا أن الأوروبيين لا يريدون رؤية تركيا في أوروبا.