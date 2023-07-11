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غداً.. برشلونة على موعد مع صفقة جديدة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461370-638246910755708429.png

2023-07-11 | 18:52

غداً.. برشلونة على موعد مع صفقة جديدة

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يستعد برشلونة للإعلان عن صفقة جديدة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، غداً الأربعاء.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة وأتلتيكو بارانانيسي اتفقا على الإعلان عن صفقة فيتور روكي، غداً الأربعاء.

وسيدفع برشلونة 30 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 31 مليون يورو كمتغيرات إضافية، كما سيحصل النادي البرازيلي على 20% من البيع المستقبلي للمهاجم.


وسيرتبط روكي بعقد مع برشلونة حتى حزيران 2030، وبشرط جزائي بقيمة مليار يورو.

وسيظل فيتور روكي مع فريقه الحالي أتلتيكو بارانانيسي حتى نهاية الموسم في البرازيل في كانون الأول المقبل، على أن ينضم لصفوف البلوجرانا بعدها بشهر واحد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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