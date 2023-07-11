شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة للنواب: قانون تنظيم المخلفات يدعم مشاركة القطاع الخاص فى المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن تنفيذ منظومة المخلفات يحتاج لسنوات طويلة، لكننا استطاعنا خلال 5 سنوات من العمل أن يكون لدينا استراتيجية واضحة لكل أشكال وأنواع المخلفات، وتشريع يسمح للتعامل مع كل منهم، مشيرة إلي أن قانون تنظيم المخلفات يدعم مشاركة القطاع الخاص في المنظومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، اليوم الثلاثاء لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حشمت أبوحجر، بشأن خطة وزارة البيئة في تدوير القمامة والاستفادة منها وخاصةً في البساتين ودار السلام بمحافظة القاهرة حتى لا تؤثر سلباً على الصحة العامة للمواطنين.

وأضافت فؤاد، أنه تم العمل علي منظومة المخلفات منذ أول يوم للتكليف بهذا الملف، بدءا من حصر البيانات اللازمة علي مستوي الجمهورية، وتم عرض البرنامج القومي للمخلفات الصلبة البلدية علي القيادة السياسية، ليتم التكليف بتوفير التمويل اللادم لتنفيذ البنية التحتيه، إنطلاقا في تنفيذ مصانع التدوير والمدافن الملائمة بيئيا فضلا عن آليات التجميع.

وتابعت "فؤاد" أنه فيما يخص مخلفات البناء والهدم، فتم وضع استراتيجية كامله لها ومنظومة مالية، ولدينا كسرتان حاليا تعملان في المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن أن هناك أول مستثمر لبناء أول مصنع لمخلفات الهدوم والبناء.