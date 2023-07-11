شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركات مهمة بالمحافل الدولية.. مجلس النواب يرفع شعار "الدبلوماسية البرلمانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى تقرير إنجازات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، الضوء علي جهود الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها إحدى الأدوات المهمة للدولة المصرية لتعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم، بما يخدم مصالح وأهداف الدولة المصرية في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

ووفقا للتقرير البرلماني، شهد دور الانعقاد الحالي، شارك المستشار الدكتور رئيس المجلس، على رأس وفد برلماني في أعمال كل من الجمعية الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في رواندا في أكتوبر الماضي، وأعمال الجمعية الـ 146 للاتحاد، والمنعقدة في البحرين، في مارس الماضي، وتوجت هذه المشاركة بموافقة الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر مكتباً إقليمياً للاتحاد البرلماني الدولي بالمنطقة العربية.

وتأتي هذه الموافقة اعترافاً بالدور التاريخي والمشهود والرائد للبرلمان المصري في الاتحاد البرلماني الدولي، وستعمل مصر من خلال هذا المكتب على تقديم كافة أشكال الدعم للبرلمانات العربية والأفريقية الشقيقة، وهو ما سيجعل من هذا المكتب الإقليمي جسراً للتعاون البرلماني العربي الأفريقي.

وشملت الإنجازات، تنظيم مجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي الاجتماع البرلماني العالمي على هامش أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة واسعة من وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة فضلاً عن المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، وبحضور عدد من رؤساء البرلمانات والشخصيات الدولية رفيعة المستوى.

ويشير التقرير البرلماني إلي مشاركة المستشار الدكتور رئيس العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد في القاهرة في فبراير الماضي، وكذا المؤتمر الـ 34للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العراق، وما أسفر عنه هذا المؤتمر من زيارة وفود عدد من برلمانات الدول العربية المجلس في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان من بينها مصر إلى سوريا؛ لتقديم الدعم والتضامن مع الشعب السوري.

وينوه التقرير البرلماني ايضا علي مشاركة المستشار الدكتور رئيس المجلس على رأس وفد برلماني في زيارة تاريخية لمجلس النواب الليبي الشقيق، في إطار الحرص المصري الدائم، على إبداء التضامن مع الأشقاء في ليبيا، خلال مسيرتهم نحو استعادة استقرار الدولة الليبية، وبناء مؤسساتها.

ولفت التقرير البرلماني إلي حرص مجلس النواب على المشاركة من خلال ممثليه في أعمال اجتماعات البرلمان الأفريقي، والبرلمان العربي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتحديات الإقليمية المشتركة، وتعزيز التعاون والشراكة مع الدول الأعضاء في هذه المنظمات.

كما استقبل رئيس المجلس خلال دور الانعقاد الحالي بمقر المجلس عدداً من رؤساء المجالس التشريعية للدول الشقيقة والصديقة حيث تناولت هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك، وتبادل الرؤى تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك.