شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد مقلد بختام دور الانعقاد: نجدد القسم بالحفاظ على مقدرات الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "إنه فى ختام دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب اليوم، نجدد القسم بالحفاظ على مقدرات الوطن ومصالح الشعب المصري".

وأضاف "مقلد"، فى كلمته خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب اليوم الثلاثاء: "باسم تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نتوجه بجزيل الشكر لإدارة المجلس، ونثق فى إدارتها التى اتسمت بالرشد والحكمة وتمثلت فى المستشار الجليل الدكتور حنفى جبالي، شكرا لحضرتك على إدارة المجلس التى اتسمت بالرشد والحكمة فى كل الأوقات، كما نتوجه بالشكر لوكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، كما نوجه الشكر للحكومة على الأداء المتميز فى أدوار الانعقاد الثلاثة المنقضية، والشكر موصول للأمانة العامة للمجلس".

وتابع النائب أحمد مقلد: "ونحن فى ختام دور الانعقاد الثالث..تنسسقية شباب الأحزاب توجه الشكر للدولة على الإرادة الحقيقية لتمكين الشباب فى كافة مرافق الدولة، هذه الإرادة التي توافرت بعد 30 يونيو بإرادة مخلصة لرجل مخلص هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مستطردا: "فى ختام دور الانعقاد الثالث نقف أمام الشعب ونجدد قسمنا الأول فى هذا المجلس بالحفاظ على مقدرات الوطن والحفاظ على مصالح الشعب المصرى".